Pour Christophe Kinet, « certains clubs cassent les codes »

Mais quelques jours plus tard, le joueur se rétracte "pour des raisons professionnelles" . Quelques heures plus tard, il s’engageait à… Verlaine.

Après le départ de Carlos Uhia pour Rochefort après que le joueur se soit réengagé à Jodoigne, le mauvais coup que vient de jouer Émilien Fransquet fait réagir Christophe Kinet. "Cette situation n’est pas propre à Jodoigne. Quand on regarde le mercato de cet été, que ce soit en provinciale ou en nationale, cela devient aberrant de voir de telles pratiques et revirements de situation. Je trouve ça inacceptable. Ou est le respect de l’éthique et des valeurs sportives?"

Le coach de Jodoigne en veut aux joueurs qui renient leurs engagements mais surtout aux personnes qui gravitent autour, que ce soit des entraîneurs ou des dirigeants de club. "À partir du moment ou on s’engage dans un club et que cette arrivée est médiatisée, je trouve ça incroyable que malgré ça, des personnes ne fonctionnent pas de la bonne manière. Maintenant, le joueur est le premier responsable car c’est lui qui dit oui ou non. J’appelle ça un manque de dignité, un manque de classe et le joueur n’a aucune valeur ni respect de lui-même. De mon temps, donner sa parole à un club était quelque chose de fiable."

«Certains clubs fonctionnent de manière aberrante»

Manifestement, les temps ont changé. En mal. "La fiabilité des joueurs n’est plus de mise pour plusieurs raisons: un manque d’éducation pure, un manque d’éducation sportive mais aussi un mauvais exemple qui vient d’en haut. Certains clubs fonctionnent de manière aberrante. Contacter des joueurs fait partie du football mais à partir du moment où un joueur s’est engagé dans un club et que cela se sait, je ne comprends pas comment on peut encore venir les débaucher. Cela devient la jungle."

Christophe Kinet est remonté mais surtout déçu de voir la façon dont le football évolue. " Mais je n’en veux pas au club. Verlaine est un très bon club, qui s’est bien développé, avec de bons jeunes et de belles infrastructures. Ils réalisent un boulot remarquable là-bas, sauf une ou deux personnes qui gèrent le recrutement. Ils peuvent se défendre avec leur baratin mais ils ne sont pas crédibles. Malgré le fait qu’il se soit déjà engagé chez nous, j’étais au courant qu’Émilien allait finalement rejoindre Verlaine quelques jours avant qu’il ne s’engage là-bas. Cela s’est avéré vrai et je sais exactement comment cela s’est passé. Quand des joueurs se sont engagés quelque part, le sujet doit être clos. À la place de certains dirigeants de Verlaine, je serais gêné. Et pareil pour Rochefort où certains là-bas n’en ont que faire des bonnes méthodes et cassent les codes. Cela devient problématique et il faut trouver des solutions pour le futur. En ce qui me concerne, et mon avis est partagé par de nombreux entraîneurs, je n’ai pas envie que le football fonctionne comme ça. Avant notre match contre Rochefort, j’ai félicité un joueur dirigeant pour la fin de sa carrière et après le match, il discute avec Uhia dans mon dos."

L’homme veut que cela change. "J’ai 47 ans et après douze ans de coaching, je n’ai plus envie de garder ça pour moi. Je suis choqué qu’on banalise de tels agissements parce que ce n’est pas un exemple pour la nouvelle génération qui arrive. Il y a des limites à ne pas dépasser."

Et puis, ces joueurs qui renoncent à leurs engagements pénalisent le travail réalisé en coulisses. "Maintenant, c’est peut être un signe du destin et les joueurs qui restent, on sait qu’ils vont mouiller leur maillot et on leur fait confiance à 200%. Ce comportement exemplaire de tous les autres joueurs, que ce soit à Jodoigne ou ailleurs, doit aussi être mis en évidence."

Bon à savoir

Fransquet séduit par le projet à Verlaine

Sur le départ à Stockay, Émilien Fransquet a donc finalement décidé de ne pas s’engager à Jodoigne mais bien à Verlaine. "Même si je m’étais d’abord engagé à Jodoigne, j’ai vite pris conscience que cela n’irait pas. Avec des entraînements à 20h et au prix de l’essence, il était impossible pour moi de me rendre plusieurs fois par semaine à Jodoigne, d’autant que le club est à 45 minutes de la maison. Le projet était beau mais c’est ainsi. Marc Segatto, le coach de Verlaine, était déjà venu aux nouvelles en fin de saison. Le club a un super projet avec des installations au top. Je sens vraiment que Verlaine me voulait et j’espère qu’on pourra jouer le haut de tableau. Je voulais aussi évoluer avec mon frère Djibril qui m’accompagne à Verlaine."