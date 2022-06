Perwez, un novice avec qui il faudra compter la saison prochaine en P1

Pour son baptême du feu au sein de l’élite provinciale, difficile d’imaginer l’équipe de Christophe Mortier y faire de la figuration. Entre appétit et découverte, le noyau a en tout cas enregistré pléthore de bouleversements avec 18 arrivées et 19 départs/arrêts et sera constitué de 29 éléments de (grande) qualité. " Nous avons transféré pour nous adapter le plus rapidement possible à cette P1 très compliquée. Des gars d’expérience et des jeunes loups nous ont rejoints mais il va falloir que la mayonnaise prenne car il y a beaucoup d’arrivées et je trouve donc inconcevable de déclarer qu’on veut jouer directement les premiers rôles. L’objectif du club est de terminer dans le Top 6 mais pour ma part j’aimerais plutôt viser le Top 4 ", explique un Christophe Mortier qui y entamera sa troisième saison en tant que coach principal.

Pour atteindre ses objectifs, le RFC Perwez a décidé de jeter son dévolu sur des joueurs avec un certain pedigree. Des valeurs sûres telles que Verdeyen, Salles, Gajanovic, Siroux, Fozin ou encore Brassart. Attendue comme l’ogre de la série la saison dernière, la cuvée Perwézienne 2022-2023 sera très certainement un millésime à suivre. " Le projet est de se faire une place en P1 avant de voir plus grand à plus long terme. Nous ne serons pas attendus en P1 comme nous l’avons été la saison dernière mais sur la longueur nous allons tout mettre en œuvre pour réaliser une bonne saison."

En tant que novice au sein d’une série où bon nombre d’équipes se sont également bien renforcées, les Brabançons wallons auront en tout cas fort à faire. " Berchem possède une très belle académie, le Sporting Bruxelles a gardé le même effectif et va vouloir de nouveau jouer le titre, Saint-Josse restera toujours difficile à jouer, Genappe a construit une solide équipe alors que Grez propose un football attractif avec un excellent coach. Sans oublier le Stade Everois mais je pointerais plutôt Genappe comme grand favori au titre."

Le Président Stéphane Lacourt abonde dans le même sens que son T1 concernant les ambitions de l’équipe première. " Nous ne voulons pas brûler les étapes pour cette première expérience en P1 car nous partons un peu dans l’inconnu. On voudra de toute façon titiller les meilleures équipes et plus si affinités. À moyen terme, l’objectif reste de découvrir le niveau national mais acclimatons-nous d’abord à cette P1."