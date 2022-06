Perwez se renforce pour son retour en P1

L’équipe B, première réserviste?

Michel Brigode arrive, lui, du Moulin de Jodoigne. " Il s’entraîne depuis plusieurs mois les mercredis chez nous. Ses occupations professionnelles ne lui permettront pas d’être présent chaque semaine. Patrick Schampaert (C0) vient de Viamont. Il a déjà joué chez nous. Nous pourrons aussi compter sur les services de Laurent Froidbise (C0), qui arrive du Logis. Ce dernier ne pourra pas non plus jouer toutes les rencontres. L’équipe sera complétée par des joueurs classés C2. C’est encore à déterminer ", poursuit Philippe Thirion.

La deuxième équipe est réserviste pour la montée en provinciale 1. " Elle était en troisième position pour la montée. Il y a eu un montant supplémentaire en régionale, elle est donc passée deuxième réserviste. Il se dit que Braine-l’Alleud supprimerait une équipe de provinciale 1. Nous serions alors en première position si une place supplémentaire devait se libérer."

L’équipe première en dames scratchée

Les Perwéziens ont perdu Marie Croibien, alignée cette saison en régionale dames. Le club n’alignera plus son équipe première en dames. " Isabelle Miller et Rosalie Leroy ne veulent plus jouer en provinciale 1, série dans laquelle elles estiment rencontrer toujours les mêmes adversaires. Nous alignerons une équipe féminine en provinciale 2 dames. Nous avons des jeunes filles intéressées par l’interclubs féminin. Isabelle Miller (C6) et Rosalie Leroy (D0) pourront jouer de temps en temps dans cette équipe ."

Le club voulait offrir cette possibilité aux jeunes. C’est aussi une obligation si les dames veulent évoluer dans les interclubs messieurs. " Sans équipe chez les dames, nous ne pouvons aligner que quatre dames sur la liste des interclubs messieurs ", précise Philippe Thirion.