Jodoigne a repris les entraînements. Et change de série!

Changement de série

L’ACFF a communiqué les propositions des séries de D3 amateurs pour la prochaine saison. Avec un gros changement puisque la RAS Jodoigne est versée dans la série A, la même que le RCS Brainois. "Avec sept clubs Liégeois, sept Luxembourgeois et deux Namurois dans la série B, on s’y attendait , lance Frédéric Peeters. Et on ne demandera pas à un club pour inverser."

D3A: Ras Monceau, Couvin-Mariembourg, JS Tamines, Aische, Onhaye, RCS Braine, Uccle Léo, Gosselies, Manage, Renaissance Mons, Ostiche Ath, Crossing Schaerbeek, Tertre Hautrage, Tournai, Symphorinois et Jodoigne.

D3 B: Givry, Meix devant Virton, Durbuy, Mormont, Libramont, Habay La Neuve, Marloie, La Calamine, Aywaille, Huy, Herstal, Richelle, Raeren Eynatten, Sprimont, Rochefort, Ciney.