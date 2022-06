Denayer et Tepe à Tubize-Braine, Leite va suivre

En effet, un peu plus tôt dans la journée, le club a annoncé via ses réseaux l’arrivée de Gilles Denayer, défenseur central, qui évoluait la saison dernière à La RAAL. Ce ne sera d’ailleurs pas le seul renfort issu de la série de la RUTB (D2 ACFF) puisque Serhat Tepe, jusqu’ici joueur au FC Ganshoren, a également donné son accord pour rejoindre les Blanc et Or. Deux arrivées qui en cachent une troisième puisque Kylian Leite, qui a affronté la RUTB à deux reprises cette saison avec Acren-Lessines, devrait également parapher un contrat dans les jours à venir. Seuls quelques détails administratifs sont encore à régler avant de pouvoir officialiser son arrivée.

Ces trois renforts rejoignent donc Louis Delhaye dans la colonne des arrivées puisque ce dernier, en provenance de la RAAL, s’entraînait déjà depuis janvier avec les Tubiziens. Son transfert définitif a seulement pu être acté maintenant.