Le tirage au sort des poules nous offre deux belles affiches en BW chez les messieurs avec d’un côté la R1 de Waterloo qui affrontera la R2 de Nivelles le 28 août et de l’autre un derby 100% brainois le 14 août entre la P1 de Braine 2001 et la R2 des Castors.

Des retrouvailles donc pour Sébastien Dufour, nouveau coach de Waterloo dont les ambitions sont claires. "Cela me fait plaisir de tomber contre une équipe que je connais, confie celui qui a coaché la TDM2 de Nivelles. On aborde cette Coupe AWBB avec beaucoup de sérieux. Ce n’est pas une simple préparation en vue du championnat, on veut aller le plus loin possible. Donc, clairement, on doit au minimum sortir des poules, d’autant qu’on est tombé dans une poule abordable."

Bye lors de la première journée, les Waterlootois entameront la Coupe le week-end du 7 et 8 août par un déplacement à Estaimpuis.

La R2 de Genappe et la P1 de Braine-le-Château complètent le tableau brabançon wallon chez les messieurs.

Chez les dames, le Rebond Ottignies a inscrit ses deux équipes de régionales. La R2 de Braine est également présente dans le tableau où elle affrontera notamment Loyers, un bon test avant le championnat.

Les poules des Brabançons wallons

Chez les messieurs

Poule E: Esneux-St-Louis A (R1); Ensival (R2); Linthout (R2); Braine-le-Château (P1); La Rulles (P1).

Poule G: ASTE Kain (R1); Genappe-Lothier (R2); Natoye (R2); Saint-Hubert B (P1); Excelsior Brussels (P1).

Poule L: Waterloo (R1); Nivelles (R2); Estaimpuis (P1); La Villersoise (P1); Pont-de-Loup (P1).

Poule P: Ans (R1); Castors Braine (R2); Esneux-Saint-Louis B (P1); Spa (P1); Braine 2001 (P1).

Chez les dames

Poule J: Herve-Battice A (R1); Rebond Ottignies B (R2); Mosa Jambes (P1).

Poule M: Castors Braine (R2); Loyers (R2); Huy B (P1).

Poule P: Rebond Ottignies A (R1); Alleur B (R2); Sprimont (P1).