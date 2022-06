Tourinnes-la-Grosse renoue avec la victoire, Delvigne se blesse à Ottignies

Dans la même série, Tourinnes-la-Grosse a renoué avec le succès (13-10) face à Purnode. " Nous avons eu un début difficile (2-4). Nous sommes ensuite revenus mais ce n’est qu’après le repos (6-7) que nous avons fait la différence. L’équipe a bien tourné à la frappe avec Jordan Berthels au pivot, Laurent Tricot au grand-milieu et un impressionnant Michel Jeurissen au fond. Il a frappé de nombreuses balles outre ", analysait Cédric Evrard, le capitaine.

En régionale 3C, Nil-St-Vincent A, battu 13-2 en Coupe régionale à Celles samedi, a gagné 8-13 le lendemain en championnat à Rhisnes. " Cela n’a pas été beaucoup mieux que la veille. Nous avons eu beaucoup de déchets au tamis, nous n’avons pas frappé ", indique Raphaël Ghislain, président-joueur de Nil.

Bousval s’est incliné 10-13 contre Grand-Leez. " Nous sommes revenus de 1-4 à 4-4. Nous livrons trop de mauvaises. Nous devons nous améliorer dans ce secteur de jeu. Grand-Leez, meilleur que nous au tamis, méritait sa victoire."

Ottignies a mené 10-3 contre Saint-Marc pour s’imposer finalement 13-7. " Je me suis blessé au genou à 10-3. On a interrompu le jeu huit minutes, cela a cassé notre élan. Je suis resté au fond, mes partenaires ont étiré le jeu. À 11-7, il était temps de conclure, nos adversaires revenaient dangereusement. Par contre, si je ne me blesse pas, je pense que nous étions partis pour trois points ", indique Thierry Delvigne, le foncier ottintois.