Rebecq tient son gardien n° 1

Alors que Kévin Dewolf (Mons) et Andrew De Reymaeker (Jette) avaient signifié à la direction Rebecquoise, en fin de saison passée, qu’ils ne prolongeraient pas leur séjour au stade du Gobard, Luigi Nasca et son staff étaient à la recherche de leurs successeurs. Si pour le rôle de n° 2, et vu la fin de saison et les belles performances que le garçon a livrées, le fait de retrouver Baptiste Vervondel au sein du noyau de la D2 ne faisait plus aucun doute, il fallait encore enrôler celui qui serait le gardien n° 1. Et c’est maintenant chose faite, puisque la direction de Rebecq a confirmé le transfert de Maxime Vandermeulen en provenance des Francs Borains.