Michaël Musch peut jouer avec Hamme-Zogge

L’article 14.5.d du règlement d’ordre intérieur de l’entité Vlaanderen prévoit qu’un joueur peut être libéré par son club avant le 31 mai à condition de n’avoir pas encore joué en championnat. Par contre, si le joueur a fait une demande de liberté et qu’il ne s’est pas affilié avant le 30 novembre dans un autre cercle, il revient dans son cercle d’origine et ne pourra plus le quitter.