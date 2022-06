Genappe poursuit la formation des jeunes

Genappe aligne une équipe de U13 cette saison. " Nous jouons hors championnat. Nous alignons des pupilles mais aussi Romaric Cambier et Tom Legros qui sont minimes. Nous ne pourrions pas compter sur une équipe composée uniquement de pupilles lors de chaque match. De toute manière, la fédération a l’intention à l’avenir de supprimer les classements sur le site pour les plus jeunes ", signale Arnaud Corbisier, coach et entraîneur de l’équipe de Genappe.