Waterloo: Patrick Coussement succède à Laurent Dricot comme T1

Pour des raisons privées, Laurent Dricot n’est pas certain de pouvoir assumer à 100% son rôle de T1 la saison prochaine à Waterloo. "Il nous l’a annoncé et on préfère se quitter maintenant et de commun accord , précise Olivier Houben. On comprend tout à fait la situation de Laurent mais on ne veut pas se retrouver comme cette saison à devoir changer d’entraîneur après quelques matches de championnat alors on préfère prendre les devants."