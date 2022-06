Lotfi Kanfoud et Louise Bouret l’ont emporté sur la petite distance alors que l’inarrêtable Romain Paul reléguait Mathieu Benoit à 2'51, lequel précédait Aurélien Lauwers.

Chez les dames, Stéphanie Cappelle, elle aussi, a dominé l’épreuve en l’emportant avec plus de trois minutes d’avance. Forcément, elle avait le sourire à l’arrivée qu’elle a pourtant décidé de retarder de 150 mètres. "Je ne me suis en effet pas arrêtée à la ligne car je souhaitais atteindre les 10 kilomètres sur ma montre, alors que je n’avais que 9,85 kilomètres. J’ai bien aimé le parcours. Pour moi qui habite une région vallonnée, c’était un tracé assez rapide. Les passages en chemin étaient secs, donc cela permettait de garder un très bon rythme. La chaleur ne m’a pas gênée puisque j’adore cela, mais c’était judicieux de placer deux ravitaillements sur le parcours, histoire de rester bien hydraté."

Bref, que des satisfactions. "Oui, car je suis certainement dans ma meilleure forme jamais atteinte, poursuivait Stéphanie Cappelle. Je gère désormais très bien mes entraînements et mes périodes de repos, j’optimalise donc mes performances et je me sens super bien. Je vais viser cet été les épreuves sur pistes et sur route, avec l’espoir de descendre sous les 40 minutes sur 10 kilomètres."

Au niveau de l’organisation, Caroline Soupart était ravie d’avoir pu compter sur le précieux soutien de son club, le RCABW et la section route du NAC, avec plus de 60 fidèles bénévoles qui ont répondu présents pour faire de l’événement un beau moment qui a rassemblé 362 participants en terre aclote.

Tous ont été ravis de la dégustation de vin offerte après la course au domaine du chapitre qui accueillait l’arrivée.