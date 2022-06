La dernière AG de Marc Roosens

Marc Roosens a fait son entrée à l’Union belge en 1984. C’était à la trésorerie générale. Il est ensuite devenu secrétaire à la commission d’enquête avant d’intégrer le secrétariat du CP Brabant en 1993. "Je crois pouvoir partir avec le sentiment du devoir accompli et le principal pour moi est de remercier les clubs qui ont créé ce job. Le temps a passé, il y a eu la scission, le nouveau bâtiment fédéral, une nouvelle façon de travailler que je ne critique pas mais qui ne me correspondait sans doute plus tout à fait et c’était le bon moment de partir."