Genappe a retrouvé avec ferveur son Mémorial Denis

"Quand on a évoqué la fusion avec le BCG, la péren nité du Mémorial Denis fut l’un de nos premiers sujets. C’était une évidence pour tout le monde. Toutes les parties étaient OK pour continuer le Mémorial" , évoque Geoffrey Preudhomme.

Le vice-président du BCGL n’a pas dû fort s’employer pour convaincre les équipes à participer. "J’ai envoyé un seul message aux différents participants (Nivelles, BCGL P3, BC Brainois, Luttre, Vétérans BCGL et Anciens du Lothier; chez les Dames BCGL et United Basket Woluwe, NDLR). Tout le monde a répondu directement. On doit même refuser du monde car on n’a qu’un seul terrain à l’Espace 2000. Le club de Wavre m’a déjà dit qu’ils viendraient bien. Même avec une date loin d’être idéale car en pleine période d’examen, tout le monde a envie de venir jouer pour saluer la mémoire de Denis."

Coordonné par le trio Moeremans – Lambert – Preudhomme, l’événement a pu compter sur l’aide d’une dizaine de bénévoles dont une belle représentation de la P3 du club. Il a également récolté un joli succès auprès des participants.

Lui qui avait inauguré un terrain extérieur de 3x3 la veille à côté de la salle omnisport, l’échevin des Sports Hector Tubiermont est également passé saluer les acteurs. "Ce terrain de 3x3 est magnifique. C’était une demande du club depuis quelque temps. La commune a bien fait ça. On compte vraiment l’utiliser quand on organisera des stages et tournois de 3x3" , observe Preudhomme.

Le club cherche d’urgence un président

Dans les coulisses du club genappien, on prépare une solide transition. La trésorière Zovi (qui ira jouer dans le Hainaut) et la présidente Lemmens ont démissionné. "Virginie a souhaité prendre du recul car de son propre aveu, elle en a trop fait et elle a pris beaucoup sur elle , souligne le vice-président. La présidente Lemmens était notre Single Point of Contact, toujours en première ligne. Elle arrête la présidence mais continuera dans le club puisqu’elle coachera le team U15 qui sera la première équipe de jeunes filles du club alignées à l’échelon régional."

L’assemblée générale du BCGL, qui s’est déroulée fin mai, a avalisé d’autres décisions. De nouvelles têtes intègrent le comité genappien. "Catherine Moeremans, l’épouse de Michael Lambert qui épaule le secrétaire Bernard Eloin, devient la responsable de calendrier pour nos Jeunes. Amaury Pirotte va développer le comité des parents. Denis Devos devient le trésorier" , énumère Preudhomme.

Si le nombre d’équipes alignées la saison prochaine devrait être revu à la baisse (de 22 à 16-17), il reste que le poste de président n’a toujours pas trouvé preneur et que l’affaire devient urgente. Le club doit en effet s’être prononcé pour mercredi auprès des instances officielles (AWBB).