Les joggeurs étaient de retour en nombre à Ottignies sur le Challenge du Brabant wallon

Le Challenge du Brabant wallon n’échappe pas à la règle avec même des courses sous les 300 participants, ce qui n’était plus arrivé depuis des lustres. Mais ce samedi, les joggeurs étaient en nombre du côté d’Ottignies puisque 529 d’entre eux avaient épinglé le dossard pour le jogging du CS Dyle.

Dans le tas, on retrouvait Quentin Buis, toujours présent et papa depuis quelques jours, pour la seconde fois. Une bien bonne nouvelle qu’il a fallu gérer pour être le moins fatigué possible ce samedi. "C’est une excellente nouvelle en effet, tout le monde se porte bien et j’ai pu profiter de mes quatre jours de congé pour gérer tout cela, m’occuper du fiston qui découvre sa sœur, et puis, tenter aussi de m’entraîner, confiait-il à l’arrivée. J’ai été blessé en avril et j’ai un peu de difficulté à revenir dans le coup. J’aspire à retrouver le Top 10, mais, ce samedi, avec la belle concurrence, je dois me contenter de la 17eplace. Je reste cependant motivé à revenir dans le coup."

À Ottignies, Quentin était bien parti, avant de subir dans la seconde partie de l’épreuve. "Le tracé ottintois est assez roulant au début, voire même descendant mais une fois que l’on arrive au lac de Louvain-la-Neuve, les difficultés s’enchaînent et il faut gérer. Moi, j’ai eu un peu de mal après 8 kilomètres et j’ai vu, à partir de ce moment, les adversaires me dépasser un à un…"

Une seconde partie de course adaptée aussi par les organisateurs. "Oui, ils ont été contraints de faire des modifications suite aux intempéries mais là, les alternatives proposées étaient très intéressantes. Et la dernière côte fait toujours très mal aux jambes!"

Dès le week-end prochain, Quentin Buis remettra le couvert pour regagner des places. "Même si le niveau devient vraiment compliqué. Avant, on courait à 15 km/h et on était assuré de faire dans les dix premiers. Là, si tu n’es pas au-dessus de 16 km/h, tu oublies pour un résultat!"

Romain Paul encore

Au final, Romain Paul s’impose devant Romain Deblander et Damien Dehu tandis que chez les dames, Dorothée Cupers gagne, devançant Marion Raballand et Valentine Dehenain.

Sur la petite distance, on retrouve Michaël Monsieur et Louise Poumeyrol.