Il y participait dans la catégorie des juniors sur des distances de 5 kilomètres à pied, suivi de 22,5 kilomètres de vélo pour terminer par une course à pied de 2,5 kilomètres.

Lors de la première épreuve de course à pied, l’athlète du Nage Sports et Triathlon Team de Rixensart est resté dans le premier peloton, fort de onze coureurs. C’est donc ensemble qu’ils ont entamé l’épreuve cycliste. Martin Oldenhove et Wout Ghielens, un autre belge engagé dans la course, ont attaqué à vélo. Les Italiens Nicolo Astori et Davide Menichelli les accompagnaient dans leur échappée. Les quatre hommes ont rapidement pris l’avance. Ils ont compté une minute d’avance sur leurs plus proches poursuivants qui n’ont jamais pu les rejoindre.

La victoire au sprint

Lors du deuxième parcours de course à pied, Wout Ghielens a lâché prise tout en conservant suffisamment d’avance sur ses poursuivants pour préserver sa quatrième place. Devant, c’était la grosse bagarre au fur et à mesure que la ligne d’arrivée se rapprochait. Martin Oldenhove était alors assuré du podium. Mais, il voulait plus. Il l’a obtenu. La victoire s’est jouée au sprint en fin de course. L’Italien Nicolo Astori devançait l’athlète walhinois de cinq secondes sur la ligne d’arrivée. Il avait lui quatre secondes d’avance sur l’autre italien, Davide Menichelli.

Simon Martin onzième

Simon Martin, lui aussi du Nage Sports et Triathlon Team de Rixensart, était également de la partie, en moins de 23 ans sur une distance doublée par rapport aux juniors si l’on excepte la course à pied qui faisait 37,5 kilomètres. À 20 ans, il était parmi les plus jeunes de l’épreuve. Il a terminé la première épreuve à pied en sixième position. Il a par contre couru à vélo en 1h05'42', soit treize minutes de plus que le meilleur temps réalisé par un autre belge, Thibaut De Smet. À pied, Simon Martin réalisait ensuite le dixième temps (19'31'') sur les cinq derniers kilomètres. Il terminait l’épreuve à la onzième place, en 1h59'20''.