En P3, Ganshoren B passe de la série A à la série B et Moreda Uccle fait le chemin inverse. Les deux grosses modifications interviennent en P3C et P3D qui accueillent une équipe supplémentaire: Incourt B s’ajoute en P3C et Ottignies B en P3D. Ces deux séries comptent maintenant seize équipes au lieu de quinze.

Le calendrier des premières journées de championnat sera connu dans les prochains jours.

Les séries définitives

P1: Ixelles, Grez-Doiceau, Etterbeek, Genappe, Perwez, Stockel, Lasne Ohain, RUTB B, Sporting Bruxelles, Saint-Josse, Saint-Michel, BX Brussels, Kosova, Stade Everois, Nseth, AFC Evere.

P2A: Jette B, Boitsfort, Stockel B, FC Schaerbeek, Sporting Bruxelles B, Forest, Suryoyés, Moreda, Brussels City, Jeunesse Molenbeek, Ren. Sp. Forestoise, OC Forestois, Anneessens 25 Brussels, Amicci Bruxelles, ASA Molenbeek, FC Porto.

P2B: Brainois B, Wavre Limal, La Hulpe, Waterloo, Rixensart, Rebecq B, Stéphanois, Auderghem, Lasne-Ohain B, Nivelles, Saintoise, Villers, Ophain, ES Brainoise, Chastre, SC Jodoigne.

P3A: Black Star, Ganshoren B, Forest B, BX Brussels B, Kosova B, Suryoyés B, Anderlecht Milan, Brussels City B, Jeunesse Molenbeek B, Nseth B, Union Africa, ASA Molenbeek B, Generation FEFA, Anderlecht Youth Talents, Berchem Brussels, Moreda Uccle B.

P3B: Léopold, B, Ixelles B, Etterbeek B, Waterloo B, Genappe B, Nivelles B, Villers B, Ophain B, JS Ittroise, Ol. Anderlecht, AFCCM Braine Waterloo, Olympic Clabecq, Racing White Woluwe B, Waterloo Lion’s, Ganshoren B.

P3C: La Hulpe B, Boitsfort B, Rixensart B, Stéphanois B, Auderghem B, Crossing B, Ottignies, Huppaytoise B, Saint-Michel B, CS Biergeois, Stade Everois B, Saint-Josse B, Polonia Boitsfort, Racing White Woluwe, Walhain B, Incourt B.

P3D: Wavre-Limal B, Grez-Doiceau B, Jodoigne B, Orp-Noduwez, Perwez B, Beauvechain, Melin, Incourt, Mont-Saint-André, Mont-Saint-Guibert, Huppaytoise, Jandrain, Chastre B, Ronvau Chaumont, Walhain, Ottignies B.