Le Grézien Shaï Gerena, champion d'Europe :« Le Jiu Jitsu m’apporte un équilibre dans la vie de tous les jours »

Finalement, il a parfaitement géré la pression, imposant son rythme à chaque combat. "Le premier combat d’un championnat est toujours le plus difficile pour moi. Cela s’est vérifié cette année. Je savais que j’allais battre mon premier adversaire mais durant le combat, je ne trouvais pas le moyen d’y arriver. Et lorsque je l’ai remporté, la pression est directement redescendue. J’ai alors pu enchaîner les combats, en prenant de plus en plus confiance en moi."

Jusqu’à la finale. "Vous tremblez toujours au moment d’aborder une finale. Vous savez que la victoire est proche, que vous avez tout en mains pour y parvenir mais aussi que la moindre erreur peut être fatale. J’ai livré un bon combat pour finalement+ l’emporter et décrocher un nouveau sacre européen."

Le Grézien pouvait savourer et vivre cette grande émotion. "Cette victoire est une énorme satisfaction, une grande fierté aussi. J’ai une grande confiance en moi mais ma personnalité veut que je me laisse souvent douter de moi-même. Cette victoire me prouve que grâce au travail, tout est possible."

L’émotion était d’autant plus grande que le lieu des championnats avait une signification particulière pour Shaï. "Mon papa est originaire d’Israël. Je n’ai pas eu l’occasion de vivre dans ce pays mais à chaque fois que j’y retourne, je ressens une émotion très particulière. Y combattre a ajouté un stress supplémentaire, un sentiment assez indescriptible."

Désormais tourné vers les championnats du monde qui auront lieu en novembre à Abu Dhabi, Shaï Gerena continuera de s’épanouir dans son sport. "J’ai découvert le Jiu Jitsu quand j’avais 14 ans, un sport qui m’apporte un équilibre dans la vie de tous les jours. Une discipline, une structure mais aussi une envie d’apprendre qui ne se limite pas qu’à la pratique de mon sport. Grâce au Jiu Jitsu, je m’accomplis dans plein d’autres domaines."

À commencer par ses études qu’il mène de front avec la pratique de son sport. "Je suis en deuxième année de sciences économiques et gestion à l’UCL. J’ai d’ailleurs fêté ma victoire autour de statistiques et de probabilités (rires). Les études et le sport sont aussi importants l’un que l’autre, les deux forment mon équilibre."

Sportif à fort potentiel reconnu par le BLOSO (côté flamand), Shaï Gerena aimerait être reconnu comme sportif de haut niveau par l’Adeps. "Un contrat rémunéré me permettrait de continuer à m’épanouir et grandir dans mon sport."