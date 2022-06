Le club d’athlétisme organisateur fixe rendez-vous au centre sportif Demeester (le ballodrome) de l’entité pour ce rendez-vous qui propose deux distances: 5,5 ou 12 km.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’épreuve, vous aurez l’opportunité d’avoir un peu de tout, avec un départ en descente, et puis, un parcours en partie plat, en partie vallonné, empruntant les rues et les sentiers de Louvain-La-Neuve, ainsi que des chemins ruraux et forestiers, praticables par tous les temps, dans un cadre boisé et champêtre. Quelques clins d’œil au passage avec une incursion au cœur de remarquables paysages sans oublier la ville universitaire et piétonne, à l’abri de la circulation routière. Le domaine provincial du Bois des Rêves sera de la partie tout comme le Bois de Lauzelle et le tour du lac de la cité universitaire mais aussi, forcément, la piste d’athlétisme.

Pour se garer, le mieux est de le faire sur le boulevard de Lauzelle. Avec cette organisation, le CS Dyle veille à récolter des fonds pour le club d’athlétisme dont la vocation est de permettre la pratique du sport olympique numéro un à un grand nombre de jeunes de la région.

Informations: Olivier Bodart au 0478576652 ou Sébastien De Grève au 0472174875.