La RAS Jodoigne fête ses 100 ans: «La fusion de 92 a relancé le dynamisme du club»

Une fusion salutaire

Pour Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne, "c’est une immense fierté pour la Ville d’avoir en ses murs un club centenaire. Ce ne fut pas un long fleuve tranquille, il a fallu se serrer les coudes dans les moments difficiles pour mieux se projeter dans l’avenir. En 1971, le club a rejoint la P2 et en 1975 la P1 avant de connaître une longue descente aux enfers. En 1992, Jodoigne s’est retrouvé bon dernier en P4 et la fusion avec Lathuy et Jodoigne-Souveraine a alors apporté du sang neuf et un bon ballon d’oxygène au SC Jodoigne qui est devenu la RAS Jodoigne en conservant son précieux matricule, ses installations de la Cabouse et ses couleurs jaunes et noires. Et puis, n’oublions pas que Jodoigne fut le premier club formateur d’un certain Marc Wilmots."

Jean-Luc Meurice s’est affilié au club en 1971. "J’en garde un merveilleux souvenir et un attachement profond. Jodoigne est le club de ma jeunesse. On formait alors une petite famille, on s’encourageait et on se soutenait entre équipes de jeunes comme nous étions les premiers supporters de l’équipe première. Je pense que ce centième anniversaire est le moment idéal pour recréer une telle dynamique positive et porteuse entre les équipes de jeunes et les seniors Il est important que les jeunes participent à la dynamique du club."

300 jeunes

La RAS Jodoigne possède également un beau vivier de jeunes avec à sa tête AlainMaricq qui a signé sa première carte d’affiliation au club, le RSC Jodoigne à l’époque, il y a cinquante ans. "Le club possédait alors trois équipes de jeunes, des minimes, cadets et scolaires. Ces équipes étaient gérées par des bénévoles. Nous sommes maintenant passés à un football plus moderne, le club possède un label 2 étoiles et son école des jeunes se retrouve au 4erang au ranking ACFF. On dispose de superbes installations et de 300 jeunes répartis dans une vingtaine équipes. Il est aussi important de souligner que d’anciens entraîneurs ont intégré l’école des jeunes au fil des années comme Yohan Grommen, Claudy Cornélis, Noël Lazard, Jo Fargeon ou encore Olivier Malevé."

La section féminine a 15 ans

C’est une évidence: l’école des jeunes de la RAS Jodoigne a de beaux jours devant elle, au même titre que la section féminine. "On fête un anniversaire dans un anniversaire puisque la section féminine a quinze ans cette année , commente son président Olivier Severin. Après un démarrage compliqué et de lourdes défaites, on s’est inscrit dans le grand bain de la P2 et quelques saisons plus tard, il y a eu un titre et une montée en P1. dans la foulée, on a inscrit une deuxième équipe en championnat, en P2. Il y a actuellement 35 joueuses inscrites et l’heure est venue de monter en nationale. On en a fait notre objectif pour la saison prochaine et on compte sur Gilles Marko, notre jeune entraîneur prometteur, pour y arriver. Notre deuxième objectif sportif, en plus de rester un club familial, est la mise sur pied d’une équipe U16."