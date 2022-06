Le week-end XXL d’Oscar Dopchie

À Liège-Bastogne-Liège, Oscar réussissait enfin à suivre les meilleurs même si, au final, le résultat n’était pas au rendez-vous. "Ensuite, je me suis préparé pour un de mes objectifs de la saison, la Classique des Alpes. Je m’entraînais jusqu’à 17 heures par semaine, ce qui est en période scolaire très difficile à supporter. Samedi, j’étais donc aligné sur la plus belle course du calendrier juniors, celle qui révèle les grimpeurs de demain."

Étant junior première année, le Chastrois s’était donné comme objectif de s’accrocher aux meilleurs le plus longtemps possible. "J’ai finalement dû lâcher prise lorsque nous n’étions plus qu’une vingtaine de coureurs sur 161 partants. Une fois lâché, je me suis battu pour rejoindre l’arrivée dans les délais, souffrant des 40 degrés et des 2500 mètres de dénivelé!"

Vingt minutes après avoir passé la ligne d’arrivée, exténué, Oscar était déjà sur la route du retour des Alpes. "En effet, le dimanche, j’avais à cœur de participer au championnat provincial à Blaimont, sur un parcours magnifique. Malgré une petite nuit de sommeil, j’ai fait une très bonne course et j’ai finalement décroché mon premier podium de l’année tandis que mon coéquipier Maxence Place s’adjugeait le titre. Une belle satisfaction après des mois de galère."

Mais comme on dit, jamais deux sans trois… En se réveillant lundi matin, Oscar s’est dit qu’il était de son devoir de régional de participer à la kermesse de Walhain. "Malheureusement, c’était la course de trop. Plus assez de fraîcheur pour bien faire mais j’ai au moins eu le mérite d’essayer. Un week-end XXL juste avant les examens donc. Maintenant, un peu de récupération avant mes prochains objectifs."