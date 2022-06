Le Mémorial Denis a lieu ce samedi 11 juin à Vieux-Genappe

Le tournoi en la mémoire de Denis Schelfhout (président du Basket Genappe Lothier disparu en 2014 à l’âge de 41 ans) aura lieu ce samedi à la salle polyvalente de l’Espace 2000 à Vieux Genappe. Il réunit ses anciens équipiers de Genappe et des adversaires avec qui il avait noué des liens d’amitié. Sous le cri rassembleur de "Santé Bonheur, Santé Bonne humeur", acclamation chère à leur ancien camarade de jeu, six équipes hommes se rencontreront en tournoi et deux équipes dames se donneront la réplique amicale.