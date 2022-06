Avant-dernier et avec un descendant brabançon supplémentaire de D2, le Wash est donc relégué en Promotion. "C’est clairement une déception mais on doit faire de cette saison un modèle pour ne plus revivre une telle situation ", souligne Victor Lejeune, joueur blessé devenu coach par la force des choses quand Mohamed Aarrass a démissionné. "On va quand même retenir notre combativité et le fait d’avoir toujours essayé de donner le meilleur de nous-mêmes avec un effectif trop souvent réduit, ce qui nous a coûté pas mal de points alors qu’il ne nous manquait pas grand-chose dans certains matches."

La saison s’est néanmoins clôturée par deux résultats positifs avec le nul dans le derby contre Tubize et une victoire contre Tournai, vainqueur de ces play-down. Voilà qui laisse augurer des jours meilleurs en vue de l’exercice 2022-2023. "C’est très positif car même si notre sort était déjà acté, ça ne reflétait pas le potentiel de l’équipe et on s’est rassuré par rapport à notre orgueil."

L’équipe ne compte pas faire de vieux os en Promotion Brabant-Hainaut. "Il n’y a encore aucune certitude mais pour l’instant, on garde le noyau dur. Si cela se confirme, on n’aura pas d’autre objectif que de remonter directement. On espère vraiment rebondir en y mettant la même intensité qu’en cette fin de saison, et espérer qu’il ne s’agisse que d’un épisode éphémère en Promotion."