La boxe comme arme pour lutter contre le harcèlement

Un accident qui l’empêche aujourd’hui de boxer comme il le faisait auparavant. "Après mon accident et les dommages subis à mon doigt, je ne peux plus mettre de gants de boxe."

Privé de son sport, le boxeur est tombé dans une forte dépression. "Je restais enfermé à la maison, je ne faisais plus rien, je n’avais plus le goût de rien. Je ne travaillais plus, je ne répondais plus aux invitations de mes amis, j’avais vraiment l’impression que j’allais mourir."

Et puis la boxe est venue le rechercher et l’a sorti petit à petit de sa dépression. "J’ai repris les entraînements. Je ne pouvais plus mettre de gants de boxe pour boxer mais je pouvais enfiler des paos (sacs de frappe, NDLR) pour entraîner d’autres personnes. J’ai commencé à entraîner une personne, une deuxième et puis de plus en plus de personnes sont venues me trouver pour les entraîner. Si j’ai d’abord rencontré des personnes assez aisées, ces entraînements m’ont permis de croiser la route de personnes encore plus paumées que je ne l’étais quelques mois auparavant. J’ai commencé à parler avec ces personnes, à les aider à avancer au travers de la boxe, à leur redonner goût à la vie. Au fil des mois, j’ai vu ces personnes changer, reprendre leur vie en mains. Certains ont débuté des formations, d’autres ont même trouvé un emploi dans l’enseignement ou chez les pompiers."

«La boxe comme exutoire»

Cette période fut un véritable déclic pour Ibrahim Bah. Après ce qu’il avait vécu, il a pris conscience qu’il pouvait aider bien plus de personnes encore. Avec un cheval de bataille: la lutte contre le harcèlement. "J’en ai discuté avec plusieurs personnes, dont Janet Benitez, à qui j’ai fait part de mon envie d’acheter des gants et d’aller dans les écoles afin de lutter contre le harcèlement au travers de la boxe. Nous avons tous été confrontés, un jour ou l’autre, à une situation de harcèlement. Il s’agit d’un problème sociétal qui est souvent mis en lumière lors d’événements dramatiques mais qui n’est pas combattu au quotidien. Des campagnes existent mais peu d’actes sont posés. Par exemple auprès des jeunes, afin de leur faire prendre conscience de la gravité de tels actes. À travers le sport nous souhaitons permettre à tout un chacun de trouver un exutoire et ainsi libérer la parole."

Dès les premiers échanges, l’initiative d’Ibrahim Bah et son ASBL Team Wakanda Project a trouvé écho auprès des jeunes. "Le harcèlement est très présent dans les écoles mais c’est un sujet tabou, quelque chose dont les enfants ou les responsables dans les écoles ne parlent pas. Et pourtant, c’est quelque chose de criminel, qu’il faut combattre au quotidien. Lors de nos échanges, de ces cours de boxe donnés dans les écoles, plusieurs jeunes ont pu se libérer, ont osé en parler et aujourd’hui, ils osent marcher la tête haute. Ils n’ont plus peur de leurs harceleurs."

«Certains y voient un sport violent, nous y voyons un moyen de communiquer»

Les valeurs de l’échange et de l’entraide prennent une place importante dans le monde de la boxe. Des valeurs que la Team Wakanda Project veut promouvoir. "Le respect, l’entraide et la motivation sont la base de ce sport. C’est d’ailleurs par ces valeurs que nous comptons changer les mentalités, aider les autres comme cela a été le cas pour nous. Certains y voient un sport violent, nous y voyons un moyen de communiquer, de s’exprimer, de se libérer. Dans un monde où l’on est jugé sur nos origines, nos croyances, nos niveaux de vie, la boxe supprime ces barrières qui nous cloisonnent."

«Il n’y a pas que le harcèlement scolaire»

Le harcèlement n’est pas uniquement présent dans les écoles. Mais dans la société au sens large. "Le harcèlement est également présent dans les entreprises. C’est pour ça que nous souhaitons également nous rendre dans les entreprises, pour apprendre à ces victimes à se défendre, à oser faire face et à reprendre le cours normal de leur vie. Personne ne mérite d’être harcelé et c’est pour ça que nous souhaitons leur offrir l’opportunité de s’exprimer et de trouver les armes pour se défendre au travers de la boxe."