D1 LFH: Tubize devra atteindre les play-off en 2023

Cinquièmes de la phase régulière, les Tubiziens avaient clairement leur place en play-off. "On est monté en intensité au fur et à mesure puisqu’on était presque avant-dernier à un moment. Il a fallu le temps pour trouver les automatismes car on avait des joueurs à intégrer et qui n’avaient joué que des matches l’année passée à cause du Covid. Ce fut mieux à partir de décembre où l’on a commencé à enchaîner les victoires, mais il était trop tard pour décrocher la quatrième place. Mais, le bilan est quand même satisfaisant et c’est pour cette raison que je continue avec l’équipe car il y a encore du travail."

Bonne mention, aussi, pour l’équipe réserve troisième en Promotion. "Les jeunes ont livré une bonne saison. Il y avait souvent quatre ou cinq joueurs de la première en manque de temps de jeu pour les guider, et ils ont montré de bonnes qualités. Là, on va continuer à intégrer des U16 qui étaient déjà présents aux entraînements."

Pour la saison prochaine, en D1 LFH, "on espère faire mieux en montant le niveau, et il faudra être dans les quatre premiers. L’équipe de base reste, les Français aussi car ils estiment que le niveau est bon, et on va essayer de continuer sur notre lancée."

Le HSC Tubize organisera son tournoi des quatre ballons le dernier week-end de juin.