Villers-la-Ville a ouvert la saison de beach

Le club de Villers Volley a organisé son tournoi de beach-volley le dernier week-end de mai à la ferme de la Distillerie à Bousval. C’est le premier dans la région. " Nous n’avons plus accès à la sablière de Tilly. Nous y disposions de six terrains. Ici, nous avons trois terrains. Avec 18 équipes le samedi, nous étions complets. Les équipes sont réparties sur trois poules. Après le premier tour, nous avons reconstitué des poules de six équipes avec les deux premiers de chaque poule, les troisièmes et quatrièmes ainsi que les cinquièmes et sixièmes ", explique Frédéric Pironet, le président du club.