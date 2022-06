Les étoilés du BW: Le Waterlootois Jonas Booka a tout raflé en P3B

Cet étudiant en marketing à l’EPHEC de Woluwe, qui vient de fêter ses 21 ans, a bien évolué sur le plan footballistique. "J’ai bien progressé en termes de finition et de vitesse de jeu car je joue davantage avec mes qualités, mais je dois encore améliorer cette finition."

Notre interlocuteur est arrivé chez les Lion’s il y a deux ans. "Je joue au foot depuis que j’ai onze ans. Ce sport m’a toujours plu et j’habite un petit quartier (à Woluwe-Saint-Lambert, NDLR) où tout le monde y jouait. J’ai commencé en U12 à St-Michel puis je suis parti au Léo en U15 mais je jouais avec les U16 et après une saison en U17 au Crossing Schaerbeek, j’ai rejoint le RRC Waterloo avant d’opter pour le club voisin il y a deux ans."

C’est à coup de doublés et parfois de triplés que Jonas a permis aux Waterlootois de décrocher certaines victoires pour une formation qui a terminé à la douzième place avec 32 unités. "Même si on aurait pu faire mieux et qu’on n’est pas à notre place au classement, on a franchement livré une belle première saison complète. C’est vrai qu’on a perdu des matches par manque d’expérience car ce groupe est encore jeune. Mais, on a une bonne équipe où tout le monde s’entend bien et on joue bien ensemble."

Je vise toujours plus haut

Jonas Booka se montre ambitieux pour la suite. "Sur le plan personnel, mon objectif est de jouer le plus haut possible. Comme j’estime pouvoir faire toujours mieux, mon but pour la saison prochaine sera de déjà confirmer ce que j’ai fait cette année. C’est-à-dire afficher le même niveau, voire plus, et je pense être en mesure de pouvoir le faire. Avec l’équipe, je viserai les trois premières places et même le titre si c’est possible. Je pense que c’est faisable étant donné qu’on a fait trembler pas mal d’équipes qui jouaient la tête cette année."