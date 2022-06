Les étoilés du BW en P3C: Alexis Valk largement en tête, contrairement à son équipe d’Huppaye

D’un point de vue personnel, par contre, le bilan est nettement plus encourageant. "Je termine avec le plus d’étoiles mais aussi meilleur buteur de mon équipe avec une quinzaine de buts inscrits. Pour moi qui joue comme défenseur central ou en six, sans jamais évoluer en attaque, c’est pas mal. Je marque beaucoup sur phases arrêtées ou sur des efforts individuels. J’ai joué tous les matches et j’ai rempli mon contrat."

C’est dans son caractère: quand il s’engage, c’est pour se donner à 100%. Le voir terminer en tête du classement des étoilés n’est dès lors pas une surprise. "Il y a trois ans, quand je jouais à Racourt en province de Liège, j’avais aussi remporté le classement des étoiles. Cette saison-là, j’avais explosé le record."

Après Racourt, Alexis Valk s’est engagé à Orp avant de signer à Huppaye. "J’ai toujours suivi mon coach, Raphaël Delain. Comme il reprend l’équipe réserve d’Huppaye la saison prochaine, je pourrais encore faire partie de son groupe mais au départ, je continue avec l’équipe B du club, en espérant que le projet soit intéressant."

En attendant, il peut savourer son titre de joueur le plus étoilé de la P3C. "J’avoue qu’en début de saison, on n’y fait pas trop attention mais quand on voit à la trêve qu’on est bien classé, on essaie de s’accrocher. Maintenant, cela ne change en rien ma façon de jouer ni mon niveau de jeu mais le fait de recevoir des étoiles prouve que je fais mon boulot."

Avec ses avantages et ses inconvénients. "Il n’y a rien à faire et se retrouver bien classé dans les étoiles fait que l’on est suivi par nos adversaires. D’un autre côté, cela permet aussi de se faire connaître."

Mais à 24 ans, Alexis ne compte pas changer sa façon de voir les choses. "J’ai déjà été contacté pour jouer plus haut mais cela ne m’intéresse pas. Je travaille tous les jours à 6heures du matin à Bruxelles pour la société des eaux et je me suis aussi lancé dans une activité complémentaire d’indépendant dans la rénovation de bâtiments. Participer aux entraînements n’est pas toujours facile. Le football doit rester un plaisir et un loisir."