Polyvalent dans le secteur offensif et pouvant évoluer tant en soutien d’attaque que sur un flanc, nul doute que les qualités de l’ancien Loup seront appréciées par les supporters rebecquois, comme s’en réjouit le coach, Luigi Nasca. " Jordan est un excellent renfort. J’aime ce type de joueur qui ne lâche rien et qui se bat sur chaque ballon. Il est également très intéressant offensivement et très efficace. Je me souviens d’ailleurs des deux buts qu’il a inscrits contre nous cette saison. Il devra d’ailleurs se faire pardonner en marquant pour nous! (rires) ."