Restait à composer le noyau en attirant des anciens joueurs de la RAS et d’autres joueurs évoluant dans la région, "toujours dans l’idée de créer un club familial avec des joueurs au bon état d’esprit. De toute façon, comme on démarrait de zéro, on ne pouvait rien proposer aux joueurs acceptant d’adhérer au projet.Attirer des joueurs sans proposer de primes ni de frais de déplacement représentait ma plus grande crainte mais j’ai été surpris par le nombre de joueurs qui m’ont contacté ou contacté le comité. Le fait de ne proposer qu’un seul entraînement par semaine aux joueurs a aussi séduit."

Un sponsor par membre

Le noyau constitué et le coach (MartinDehut) confirmé, restait à financer l’équipe car si ne pas payer les joueurs est une chose, les frais de fédération et d’arbitrage sont bien présents. "Chaque joueur et membre du comité avaient pour mission d’apporter un sponsor et ce sera encore le cas la saison prochaine."

Au niveau des installations, "on a signé une convention avec la RAS pour la buvette."

La saison a ensuite démarré sur les chapeaux de roue avec une série de dix victoires lors des dix premières rencontres et le gain d’une première tranche qui a ouvert l’appétit des Jodoignois. "L’appétit vient en mangeant et l’ambition en gagnant mais il fallait rester comme nous sommes et fidèles à notre image" , poursuit le président.

C’est sans se prendre la tête que le SC est devenu champion quelques mois plus tard, "ce qui est assez rare pour un club qui vient de se créer."

Mais quand on ne perd que deux matches sur une saison et que l’on gagne tout à domicile à la Cabouse "qui est restée un bastion imprenable" , il n’y a pas grand-chose à ajouter. "On est content de l’avoir fait, content d’avoir créé le club et de notre saison."

José Bauwin est heureux. Pour sa nouvelle équipe qui vient de réussir un beau pari mais aussi d’un point de vue personnel. "J’ai retrouvé au SC Jodoigne l’état d’esprit que j’avais connu à la RAS lors de la montée en nationale où il y avait dans l’équipe une moitié de joueurs qui sont aujourd’hui au SC."

Un club qui devra maintenant être présent au rendez-vous en P2. "Vu nos renforts et la qualité du groupe, on devrait pouvoir figurer à la limite de la colonne de gauche et vivre une saison tranquille."

L’équipe n’enregistre que trois départs (Kris Diedrich et Adrien Dethier s’en vont à Landen alors que Thomas Schillebeeckx arrête). "Je suis déçu du départ de nos deux jeunes, deux joueurs que j’ai découverts et qui avaient encore une belle marge de progression chez nous."

Une dizaine de nouveaux joueurs arrivent. "Il nous fallait un noyau plus étoffé en P2, un groupe et un banc plus solides."

Une réserve en plus

Le SC Jodoigne alignera également une équipe réserve en championnat, celle de la RAS Jodoigne qui bascule vers le SC, en plus d’une équipe de U10.

C’est une certitude: un an plus tard, le SC Jodoigne a bien grandi "et on poursuivra l’aventure avec la même ligne de conduite, le même état d’esprit et un noyau plus étoffé pour être solides en P2" , termine José Bauwin.

Les arrivées: Jonathan Bruno Nicolas Henquet (Huppaye), Charles Degroot (Lensois), Ismaël Amrani (Incourt), Guillaume Dardenne, Romain Dardenne, Mike Brandt, Steven Brandt, Jules Étienne (RAS Jodoigne B), Luka Corveleyn (Perwez B), Jérôme Neuville (sans club), Christophe Trolin (Waterloo).