La R2 du Rebond Ottignies, un labo qui oscille entre expertise et bain de jouvence

Les moyens mis en place se retranchent derrière une idée globale: "La cellule sportive, composée d’Olivier Mulaba pour la R1, Thomas Thys pour la P1, Audrey Haesendonck pour les U19 et moi pour la R2, aura une philosophie de jeu commune. Personnellement, je suis partisan d’un jeu vif qui fait la part belle à la vitesse et l’agressivité. Un basket moderne où on se projette rapidement en contre-attaque. Le but, c’est que la fille qui arrive dans une équipe qu’elle connaît un peu moins ne soit pas perdue."

En termes de résultat et même si ceux-ci ne sont pas primordiaux, Sarah Dochez verra au fur et à mesure des rencontres de la Régionale 2. "L’objectif, c’est le maintien. On verra en fonction de l’adversité que je ne connais pas."

Certaines filles comme Chloé Pirlot et Clémence Fonteyn feront également la navette entre la R1 et la R2. Joueuse en R1, Sarah sera évidemment bien placée pour assister de près à l’évolution. "Notre groupe va gagner en expérience et en sérénité avec les retours d’Audrey Haesendonck et Émilie Vermylen. En R1, il y a parfois des matchs difficiles. En fonction des adversaires et du calendrier, les filles iront chercher des minutes en R2."

Même si elle accueillera des U19 et que le noyau a peu bougé, la R2 paraît mieux armée pour déstabiliser son plus gros opposant de 2021-2022: l’irrégularité chronique. "Sarah Beckers et Justine Demolder étaient déjà là l’an passé. Elles connaissent le niveau et sont très ouvertes sur le fait d’encadrer des jeunes. Anaïs Leroy, Van Tichelen et Wauthier sont aussi là au niveau du support avec leur expérience. Gillis descend de R1 et Silje Leroy revient au club après son congé de maternité. Tout me semble réuni pour qu’on fasse du très bon travail ensemble", espère Sarah Dochez.

Les jeunes Balza, Cordy, Fonteyn, Halloy, Hauet, Pirlot et Snackaert seront donc bien entourées. "Thomas Thys a fait du très bon travail. Les résultats ne reflètent pas l’évolution d’une saison remplie de blessures, d’absences et de soucis avec le Covid. Nos jeunes ont pris une place importante dans l’équipe et c’est tant mieux", conclut la nouvelle coach.

Les mouvements

REBOND OTTIGNIES (R1)

Départs: Aurore Igot (Natoye R2), Anouk Geboers (R2), Christelle Massart (P1), Fran Gilis (R2), Delphine Muylaert (Spirou Ladies R1).

Arrivées: Audrey Haesendonck (retour), Chloé Pirlot (R2), Clémence Fonteyn (R2), Lucie Laloux (Loyers R1), Émilie Vermylen (Ganshoren R1).

Noyau: Leila Baillet, Laura Barme, Chloé Pirlot (R1-R2), Clémence Fonteyn (R1-R2), Ysaline Hauet, Audrey Haesendonck, Lucie Laloux, Émilie Vermylen, Sarah Dochez, Céline Demonceau, Claire-Anne Habimana, Céline Kazadi.

Staff: Olivier Mulaba.

REBOND OTTIGNIES (R2)

Départs: Célia Van Eelsbeck, Thomas Thys (coach P1).

Arrivées: Anouk Geboers (R1), Silje Leroy (retour), Fran Gilis (R1), Sarah Dochez (coach).

Noyau: Justine Demolder, Sarah Beckers, Chloé Pirlot (R1-R2), Clémence Fonteyn (R1-R2), Luna Snackaert, Annick Geboers, Manon Balza, Anaïs Leroy, Silje Leroy, Fran Gilis, Jade Hauet, Héloïse Cordi, Pauline Halloy, Eva Wauthier, Elise Van Tichelen.

Staff: Sarah Dochez.