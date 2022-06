L’équipe 2022-2023 accueillera de nombreux transfuges. Le fil conducteur du recrutement brainois a clairement ciblé des joueuses de grande taille. L’absence de centimètres dans la raquette a souvent pesé dans les rencontres la saison passée. À l’heure actuelle, vu les nombreuses jeunes filles attirées, le coach Laurent François est bien en peine d’établir une équipe de base. "Des filles comme Meunier ou Tilmant n’ont plus l’âge de jouer en jeunes donc sont dans le noyau de R2. Je compterai aussi sur des joueuses qui ont pris leurs galons la saison passée comme Devos. Pour le reste, tout fonctionnera au mérite."

Venues respectivement de R1 (Loyers) et de R2 (Spirou Charleroi) avec du métier dans leurs bagages, Nina Robert et Sana Fouka rentrent forcément dans les plans du coach. Vues récemment au tournoi 3x3 du Girls Got Game, les Comelli, Drantmann et Popovici (United Woluwe) recèlent un beau potentiel et devraient compliquer la tâche de Laurent François. Ce sera aussi le cas de Ben Romdhane et Briclet à Braine la saison passée et qui sont en progression.

Les mouvements

Départs: Victoria Pagliuca, Chadia Samsam (Brunehaut TDW1), Apoline Boero, Kléopha Costa (France), Maëlle Santana Garcia (P1?).

Arrivées: Leslie Sango Somao (Runners), Rémi Drantmann (UB Woluwe U17 et R2), Romane Comelli (UB Woluwe U17 et R2), Alexandra Popovici (UB Woluwe U17 et R2), Ilona D’Aronco (Bouge P2), Nina Robert (Loyers R1). Sana Fouka (Spirou Ladies U19-R2), Cassandra De Keyzer (Namur U17-R2).

Noyau: Sophie Tilmant, Clarice Marteau, Lisa Marblie, Clara Meunier, Séverine Vermeire, Alicia Dekeyzer, Alice Devos, Leslie Sango Somao, Rémi Drantmann, Romane Comelli, Alexandra Popovici, Ilona D’Aronco, Nina Robert, Sana Fouka, Cassandra De Keyzer, Clémentine Muylaert.

Staff: Laurent François.