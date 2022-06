Hélène Connart prépare le rendez-vous de sa carrière

Hélène Connart a remporté ses trois premiers combats sur le score maximum de 3-0, l’emmenant jusqu’à cette fameuse finale face à la n°1 mondiale. "J’affrontais une Autrichienne qui m’avait déjà battu en finale du même championnat du monde un an plus tôt. J’ai mené le combat jusqu’à l’entame du troisième round et puis j’ai vécu le même scénario que l’an passé lorsqu’elle est parvenue à renverser le combat à son avantage pour l’emporter 3-0."

La Tubizienne devait à nouveau se contenter de l’argent. "J’étais un peu triste car lorsque vous êtes si proche de la victoire, vous espérez l’emporter. C’est dur d’accepter une défaite quand vous avez mené la danse pendant aussi longtemps. Après, je suis très fière et satisfaite de mon parcours en Hongrie. J’ai tout donné, je n’ai rien à regretter et je repars avec une belle médaille d’argent."

Ce championnat du monde, Hélène l’avait préparé minutieusement. "J’ai beaucoup travaillé avec mon coach Othmane afin de préparer les nombreuses échéances de cette année 2022. J’ai dû travailler encore plus dur car il ne pouvait pas être à mes côtés en Hongrie. Il me conseillait le soir par téléphone, j’ai tout donné pour lui et je lui dédie ma médaille."

La revanche aux World Games?

Du 13 au 19 juillet, Hélène Connart participera aux World Games. La compétition la plus prestigieuse de la discipline, un moment qu’elle prépare depuis de longs mois. "Ce sera le rendez-vous de l’année, de ma carrière aussi. Dans le monde du kickboxing, il y a les combats traditionnels, parfois des titres mondiaux, mais les World Games, sous le pointage WAKO, c’est quelque chose de grandiose et prestigieux. Ce sont nos Jeux olympiques à nous, la concrétisation de toute une carrière. Et pour moi, ce sera peut-être la seule fois dans ma vie. C’est une préparation de tous les jours et je ne pouvais pas rêver meilleure préparation que cette médaille d’argent aux championnats du monde."

Car aux World Games, Hélène Connart croisera peut-être la route de l’Autrichienne. "Cette compétition réunira les huit meilleures mondiales, on connaît nos adversaires par cœur, dont cette fameuse Autrichienne. Elle est la numéro 1 mondiale indiscutable de la discipline mais le podium du dimanche va m’aider mentalement et j’espère pouvoir faire plus d’ici un mois."