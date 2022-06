Ce dimanche, à Rigenée l’Entente Cycliste de Wallonie proposait pourtant une journée attractive et surtout, une belle promotion pour la petite reine avec une épreuve réservée aux dames élites en plus de son programme traditionnel pour les quatre catégories de masters, mais aussi pour les élites 3. Alors bien sûr, la météo n’était pas clémente, mais dans l’après-midi, le ciel s’est dégagé, sans que pour autant, les coureurs ne daignent se déplacer sur la commune de Villers-la-Ville.

Pour les organisateurs, Ludovic Draux en tête, ce n’est forcément pas une bonne nouvelle de dépenser autant d’argent et d’énergie pour au final voir 58 coureurs seulement prendre part aux différents départs. Et ce n’est certainement pas le parcours qui est à remettre en cause car si les voiries ne sont pas toujours très larges, le revêtement y est de très bonne qualité.

N’en déplaise aux absents, pour sa part, Sylvia Dardenne ne regrette pas d’être venue chez les dames. Au final, elle obtient une très belle troisième place. C’est son premier podium dans une course cycliste sur route, elle qui combine plusieurs disciplines actuellement. "Après un début de saison qui ne répondait pas à mes attentes, voilà un résultat qui me rend heureuse et me rend également la confiance. Cela m’enlève même un poids. En plus, j’obtiens cet excellent résultat dans le village juste à côté de chez moi. Finalement, les conditions pluvieuses me réussissent."

Pour Sylvia, il ne fait aucun doute que l’initiative de Ludovic Draux de donner l’opportunité aux dames élites de disputer des épreuves dans la région est une aubaine!

Quant aux autres lauréats, on relève la victoire du champion de Belgique élite 3 John De Schutter. Kevin Moraux s’impose chez les masters A, Steve Guillaume chez les masters B, Brice Ramaekers chez les masters C, Christophe Brieau en maters D et enfin, chez les dames, Ditte Lenseclaes.