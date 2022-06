GENAPPE : Thomas Leturcq, Nicolas Dumont, David Craenembroeck, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

BLICQUY : Justin Guignet, Baert Goens, Loïc Potrich, Corentin Szlapa, Andy Simon.

Les visités avaient décidé de laisser Manu Scaillet sur le banc pour tester David Craenembroeck au petit-milieu. Ce dernier s’est acquitté de sa tâche. " C’est une opportunité que le club voulait tester. Personnellement, je joue avec autant de plaisir à ce poste qu’à corde. Plus loin dans le jeu, cela devient difficile suite à mes problèmes de vue. J’ai eu sept balles, j’en ai frappé trois outres, deux mauvaises et deux balles dans le trapèze ", signale le joueur.

Les visités ont très largement dominé le début de rencontre. Blicquy n’offrait qu’une très faible résistance à leurs hôtes qui ont avancé à 4-0. Le cinquième jeu montait à 40 partout suite à un rechas outre de Corentin Szlapa. Ce dernier écartait son rechas à 40 partout (5-0). Les visiteurs décrochaient ensuite un premier jeu. Ce sera la seule concession des visités en première période (7-1).

Blicquy profitait de deux services fautifs de Nicolas Dumont à 30 partout pour doubler son acquis (7-2). Thomas Leturcq, le meilleur homme de Genappe, frappait outre à 40 partout (8-2). Il relançait ainsi les visités qui permutaient Nicolas Dupont et Cédric Bosse. Ceux-ci visitaient les perches pour mener l’équipe visitée à 10-2 avant de reprendre leur composition initiale. Alors que les trois points étaient en vue à 12-3, les Genappiens se faisaient peur.

Les visiteurs s’accrochaient, ils revenaient à 12-5 en profitant des largesses visitées. Une outre de Cédric Bosse à 12-5 et 30 partout suivie d’un rechas hors cadre de Loïc Potrich à 40-30 sauvaient le troisième point pour l’équipe visitée. " Nous avons difficile d’être tous au top en même temps , poursuivait David Craenembroeck. Il était bon de prendre les trois points mais l’objectif est avant tout de jouer dans une bonne ambiance, de bien jouer et on verra alors où cela nous mènera."

La lutte de lundi

Oeudeghien – Genappe 8-13

GENAPPE : Thomas Leturcq (4-8 Nicolas Dumont), David Craenembroeck, Nicolas Dupont, Manu Scaillet, Cédric Bosse.

Les visiteurs se méfiaient de leur visite à Oeudeghien, quatrième classé. Martin Delavallée qui brillait au tamis depuis plusieurs semaines à Oeudeghien n’était pas présent. Genappe évoluait avec Manu Scaillet au grand-milieu. Celui-ci, laissé au repos la veille contre Blicquy, reprenait sa place sur le terrain. Genappe a directement mené 0-3. " Nous avons ensuite commis quelques erreurs. Les adversaires sont revenus dans le match malgré la bonne tenue de Nicolas Dupont au petit-milieu ", constatait Hector Tubiermont, le délégué de Genanpe.

Le vent contrariait les frappeurs. Genappe dominait les échanges lorsqu’à 4-8, Thomas Leturcq se blessait. Il était remplacé par le jeune Nicolas Dumont à qui le club a signifié en fin de rencontre qu’il ne comptait plus sur lui la saison prochaine. Les visiteurs ont pu conclure le match sans difficulté.