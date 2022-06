Les pavés walhinois boudés par les coureurs à la Pentecôte

Une autre explication, ce sont les pavés qui, contrairement à l’Ascension, sont bien présents à la Pentecôte. "Ils font partie de l’histoire des courses à Walhain , prévient René Mathy. Il faut en plus savoir que cette boucle avec les pavés nous demande bien plus de travail et surtout de signaleurs, alors que c’est déjà très compliqué d’en trouver. On se réjouit d’ailleurs d’avoir pu mobiliser autant de monde pour assurer la bonne tenue des courses. C’est donc regrettable pour eux que le spectacle ne soit pas aussi intéressant qu’avec un peloton plus fourni."

Est-ce que cette situation remet en cause l’avenir du circuit qui emprunte les pavés? "Certainement pas! Que faut-il faire à la fin? Leur donner de la bouillie et les couver, ces cyclistes? Les pavés ont toujours été là, et ils le resteront même si on doit en payer le prix. Nos jeunes doivent être formés pour faire carrière un jour, et les pavés, c’est un passage obligé. Je ne compte certainement rien changer. Quand on parle avec des parents de jeunes cyclistes qui ont fait carrière, ils sont unanimes, il faut les laisser. Ils ne comprennent pas pourquoi si peu de cyclistes sont présents. Où sont les autres?"

Mais pour René Mathy, pas question de se lamenter. Il a déjà tourné la page et prépare sa prochaine course avec la même passion, la même envie.

Le classement des cadets: 1. Robin Warrant, les 57,8 km en 1h 31min 15s; 2. Philip Van Den Kieboom; 3. Luca Van Der Veken; 4. Guillaume Daix; 5. Enzo Milone; 6. Antonin Creeten; 7. Louis Cnudde; 8. Raphaël Cawez; 9. Gaspard Kets; 10. Oscar De Meester; 11. Cédric Lens; 12. Louis Marx; 13. Lucien De Wulf; 14. Mageno Timmerman; 15. Yanis Dubois; 16. Jordy François; 17. Eleanore Chapelle (1re dame); 18. Thor Meerpoel; 19. Simon Dony Simon; 20. Britany Bary (2e dame).