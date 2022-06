L’apothéose de ce tournoi féminin a récolté un joli succès populaire. La finale avait été atteinte par les Brainoises grâce à leur victoire lors de la manche organisée en mai à Belgrade. Au final, les coaches Muylaert et Brismée ont connu des fortunes diverses au cours d’une journée bien éreintante pour les organismes comme pour les nerfs.

Versées dans une poule avec les Panthers Liège, Limburg United, Kangoeroes Malines et Centre Gaume, les U14 brainoises ont eu fort à faire et ne récoltent qu’un succès et la 12e place au général.

Les U16 brabançonnes (Ben Romdhane, Briclet, Comelli, Drantmann et Popovici) ont, elles, disposé de BC Mons, Anvers Giants et Scherpenheuvel. En quarts de finale, elles l’emportaient face à Saint-Trond Femina Habac (9-7). Elles retrouvaient en demi BC Mons Capitale qu’elles avaient battu 6-5 trois heures plus tôt. L’histoire ne se répétait pas. Les Brainoises (dont certaines devraient apparaître avec la R2 la saison prochaine) loupaient énormément en dessous de l’anneau et s’inclinaient 5-4. Elles finissaient troisièmes de ce Girls Got Game relevé. Une superbe édition qui devrait être organisée par l’Association Wallonie Bruxelles de Basketball la saison prochaine.