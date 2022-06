SAINT-DENIS : Steven Blaimont, Sébastien Massart, Florian Delaruelle, Thierry Lecocq, Pierre Challes.

NIL-SAINT-VINCENT : Philippe Janssens, Jonathan Simon, Cédric Sauvenière, Marvyn Lelièvre, Kevin Duquenne (7-3 Éric Bolain).

Nil-Saint-Vincent, troisième, est privé des services de son capitaine, Benoît Marchal, blessé, pour se rendre à Saint-Denis, deuxième. La rencontre a été loin de répondre à l’attente. Kevin Duquenne, placé au fond chez les visiteurs, éprouvait difficultés. " Je travaille le matin, je me lève à 2h pour pouvoir me libérer l’après-midi pour la balle pelote ", indiquait-il.

Les visités menaient 5-2 lorsque Jonathan Simon montait au fond, sans succès. " La portée de balle n’était pas bonne. Lorsque je m’apprêtais à frapper la balle, j’avais celle-ci à bout ce bras. C’était bizarre ", signalait Jonathan Simon.

Si l’on excepte quelques éclairs à la frappe notamment de Thierry Lecocq qui a frappé entre les perches à 5-2 et 40 partout, les frappeurs éprouvaient beaucoup de difficulté.

Au repos, Saint-Denis menait 7-3.

" C'est une rencontre spéciale. Avec le ciel tout bleu, c’est difficile à la frappe. Aucun joueur n’a frappé ", constatait Thierry Lecocq.

Nil revient à 11-8

Nil reprenait avec Philippe Janssens au fond. À 7-3, Jonathan Simon servait à trois reprises hors des limites, dont à 40 partout (8-3). Le match tournait au vinaigre pour Nil lorsque Thierry Lecocq et Florian Delaruelle frappaient outre (9-3). Heureusement pour les visiteurs, la frappe de Saint-Denis se montrait irrégulière. Cela permettait à Nil de revenir à 9-5 mais Steven Blaimont visitait les perches à 40 partout. Nil sauvait le point à 11-5 après avoir été mené 30-0.

Les visiteurs se montraient même menaçants à 11-8 sur les bons services de Cédric Sauvenière. Les visiteurs ne pourront plus rien. Florian Delaruelle, passé au fond, se distinguait au rechas dans le dernier jeu. " Les blessures nous font mal. On ne sait jamais dans quelle composition on va débuter. Nous avons perdu le match dans les petits coups, à 40 partout. Compte tenu des conditions, nous sommes satisfaits avec un point ", convenait Marvyn Lelièvre.