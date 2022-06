Finale des play-off: une deuxième couronne pour La Hulpe

En inscrivant deux essais en moins de dix minutes, La Hulpe tuait le suspense (25-12) et s’imposait finalement 38-24. "J'ai vécu cette finale assez sereinement , souligne le président, Sébastien Wyngaerden. Comme dans d’autres matches, notre début fut assez mou mais quand on s’est réveillé et qu’on a changé de rythme, cela a payé et je pense qu’il n’y a pas photo car c’est une victoire nette et méritée. Malgré la chaleur qui a fait souffrir les organismes, les changements nous ont fait du bien. Je nous trouvais déjà très performants il y a deux ans mais on n’est pas resté inactif avec un groupe stable, et je pense qu’on était encore mieux par rapport à 2019 aux niveaux rapidité et précision."

Un double doublé

Le club a donc écrit l’histoire en remportant les titres féminins et masculins, ce que seul Dendermonde avait réussi à faire jusque-là. " Avec ce double doublé, on est heureux pour les joueurs et les joueuses qui ont réalisé un super travail et qui ont su maintenir le niveau après ces deux années difficiles" , termine Alex Palacci.