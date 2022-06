Balle pelote: Accident de la route pour Jonathan Simon et Cédric Sauvenière

En rentrant de Saint-Denis où ils avaient disputé leur match de balle pelote, Jonathan Simon et Cédric Sauvenière ont eu un accident de voiture sur le chemin du retour. " Dans des circonstances dont je ne me souviens plus suite au choc, la voiture a quitté la route et nous nous sommes retrouvés en contrebas. L’accident s’est produit à Leignon. Quand je vois l’état de la voiture, j’estime que nous avons de la chance d’être toujours tous les deux en vie. Cédric est blessé à l’épaule, sa saison de balle pelote est terminée. Quant à moi, j’ai perdu deux dents dans l’accident, je suis plein de bleus. On s’en sort bien tous les deux, compte tenu des circonstances " signale Jonathan Simon. L’accident ne devrait pas compromettre le futur de sa saison. Même si… " Mon épouse ne veut plus que je joue à la balle pelote ."