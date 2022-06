Amandine Ollinger gagne à Céroux malgré de « mauvaises jambes »

Chez les messieurs, les habituelles têtes connues pour le Top 10 étaient présentes pour la grande distance et sans surprise, comme il en a pris l’habitude lorsqu’il s’aligne sur le Challenge, le Chaumontois Romain Paul (JTP Blancs Gilets) n’a pas laissé la moindre chance à ses adversaires.

Parti prudemment, le récent sixième des 20 kilomètres de Bruxelles a ensuite pris son rythme pour l’emporter avec une minute d’avance sur Romain Deblander et 2'20 sur Kevin Moureau. Du côté féminin, c’est Amandine Ollinger qui s’est très largement imposée. "Pourtant, je n’avais pas de bonnes sensations, certainement en raison du manque de récupération des 20 km. J’al laissé mes jambes à Bruxelles mais, comme c’est le cas depuis quelques manches sur le Challenge du Brabant wallon, la concurrence n’était pas présente ce samedi. Je me suis retrouvée rapidement seule et il m’a fallu gérer un tempo dans l’inconfort de mes mauvaises jambes, mais cela a suffi."

Céroux, Amandine ne l’avait disputée qu’à une reprise. "C’était lors de la période virtuelle, donc pas en mode course. Le tracé est assez varié et agréable, on ne s’ennuie jamais, mais il n’est pas si facile que cela. J’ai pour ma part apprécié et avec la victoire au bout du compte, c’est encore plus agréable."

Amandine Ollinger poursuit donc sa bonne tenue sur les courses. "Mon seul objectif de l’année était les 20 km de Bruxelles et en réalisant un chrono de 1h21, j’améliore mon record personnel sur l’épreuve de plus de 3'30, et je me suis classée 22e femme. Je suis très satisfaite."

Pour la suite de la saison, "je n’ai vraiment plus d’objectif. Mais je viendrai encore sur le Challenge."

Florence Pirson prendra la seconde place à plus de six minutes alors qu’Emmanuelle Serre monte sur la troisième marche du podium.