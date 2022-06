Thierry Hazard, quel est votre sentiment après cette double confrontation face à Mandel?

Le résultat n’est pas positif mais j’en fais abstraction en me disant que nous terminons une première saison après une fusion et si on m’avait dit il y a dix mois que l’on aurait disputé la finale du tour final, j’aurais signé des deux mains. Je ne peux que remercier joueurs, staff, et tous les gens qui nous ont permis d’en arriver là. Maintenant, la pièce n’est pas tombée du bon côté lors de cette finale mais je ne peux être que satisfait de la saison et fier du groupe.

Que vous aura-t-il manqué pour passer cet obstacle de Mandel?

Là-bas, c’est 2-0 après quinze minutes et c’est devenu compliqué.Mais je n’en veux à personne, c’est le foot, et je retiens surtout de cette saison une belle aventure humaine avec des gens que je ne connaissais pas il y a un an. J’ai vraiment appris à connaître de bonnes personnes ces derniers mois.

À vous entendre, la première saison de la RU Tubize-Braine est donc positive?

Très positive même. Au niveau de l’équipe première mais également des jeunes et de pas mal de choses. Comme on a encore pu le voir jeudi soir, le public est aussi revenu, ce qui était important. Au moment de lancer la fusion, on est arrivés avec des valeurs et une vision. Deux familles ont ensuite fusionné, il a fallu le temps que le mariage prenne, il a pris, on se fait confiance, les jeunes vont bien et tous les feux sont au vert.

Début novembre, vous étiez pourtant 11e du classement et c’était loin d’être gagné…

Il y a effectivement eu une première partie de championnat avec Tibor (Balog) dont nous nous sommes séparés, ce qui fait partie des risques du métier, puis on a fait le choix de lancer Momo (Mohamed Bouhmidi) que je connais depuis longtemps. Avec son staff, il a rassemblé et créé un groupe autour de lui et chapeau pour le travail réalisé. Si on en est là aujourd’hui, c’est un peu grâce à lui.

«Le plus dur reste à faire, et ce sera pour la saison prochaine»

Que visera le club la saison prochaine?

On ne pourra plus se cacher. À partir du moment ou l’on rate une montée à la dernière marche, on sera attendus. Le plus dur reste à faire et ce sera pour la saison prochaine.

Que faudra-t-il améliorer pour franchir une étape supplémentaire?

On va en discuter avec le coach et lui donner un maximum de possibilités. On veut persévérer dans cette voie et la cerise serait de monter.

La série s’annonce compliquée. Avez-vous des craintes?

Non. On assumera notre statut de candidat à la montée et on fera une équipe pour. Cela ne se passera peut être pas comme ça mais on veut monter.

Vous allez maintenant entamer ou poursuivre les discussions avec les joueurs, en sachant que le coach a déjà été prolongé. C’était une priorité?

Momo a les valeurs du club et celles qu’on veut inculquer. C’est la personne idéale pour atteindre nos objectifs. On a 500% confiance en lui et en son staff.