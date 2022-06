L’équipe namuroise vient de perdre son premier match le vendredi 27 mai, à Saint-Servais. " On a joué un vendredi soir. Saint-Servais avait fait redescendre Corentin Piron et Damien Lahaye. Je ne trouve pas que ce soit moralement très correct mais nous avons sauvé un point, ce qui était du coup l’objectif."

Les Nilois seront privés des services de Benoît Marchal pour se rendre à Saint-Denis. " Il souffre à nouveau d’une déchirure, il a sans doute recommencé trop tôt. Sans Benoît, l’équipe de Nil n’est plus la même. Il lui manque son moteur."

Saint-Denis jouera sans pression. " On joue pour s’amuser avant tout. On est loin de viser le titre. On joue et on verra bien où cela nous mènera."

Lundi, les Nilois recevront l’étonnante équipe de Fosses-la-Ville, que personne n’attendait à la quatrième place.