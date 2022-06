Rigenée avec des dames et des masters

Ce dimanche, l’Entente Cycliste de Wallonie donne rendez-vous aux amateurs de cyclisme à Viller-la-Ville et plus exactement à Rigenée pour plusieurs épreuves cyclistes. On se réjouit de voir une initiative supplémentaire en faveur du cyclisme féminin avec une course pour dames élites qui débutera à midi. Un tracé de 4,63 kilomètres est au menu, sans difficulté notable, avec l’espoir de voir un beau peloton présent pour mettre à l’honneur une catégorie qui a le vent en poupe. À 14 h, ce sera aux masters B, C et D d’en découdre sur le même itinéraire. À 16 h, les élites 3 et les masters A termineront la journée cycliste mise sur pied par Ludovic Draux avec l’aide Guy Crasset. Les organisateurs demandent une pré-inscription obligatoire à guy.crasset@scarlet.be pour les coureurs ne possédant pas de dossard à l’année.