Le travail portera ses fruits au ROC Ottignies

Pour la suite, "le but est de continuer à travailler afin de réduire l’écart par rapport à ces clubs en s’appuyant sur notre formation. On met peut-être plus de temps à en récolter les fruits mais quand les fondations seront solides, on aura quelques belles années devant nous. On espère avoir l’une ou l’autre arrivée qui apporterait une plus-value durant l’intersaison, et on va continuer à intégrer des jeunes car nous avons une belle génération de U18."

Objectif atteint en D2

Saison mitigée pour le ROC 3. "On termine avant-dernier, ce qui n’est pas génial au niveau comptable, mais l’objectif est atteint car on garde l’équipe en D2 , indique le coach, Denis Eppe. Ce qui permettra à chaque joueur de trouver son bonheur en évoluant à un certain niveau. Il nous a manqué de l’effectif pour passer au-dessus des leaders en fin de matches mais on a quand même pris pas mal de points contre la plupart des équipes. La suite constitue un gros point d’interrogation pour le moment. Il va y avoir des réunions pour trouver des solutions et faire en sorte que ça se passe encore mieux que cette année. Certains jeunes viendront peut-être faire leurs armes avant de passer en D1 tandis qu’on repartirait avec le même staff mais renforcé."