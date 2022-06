La Waterlootoise Margaux Liagre rejoint l’Angels Racing Team

Evelyne François et son compagnon, Philippe Ramaekers, gèrent le team Speed4Fun. Ils organisent des trackday lors desquels tout un chacun peut prendre le volant. Le 6 juillet 2021, la Waterlootoise Margaux Liagre et son papa y ont participé à Mettet. " Mon papa a essayé un véhicule. Le compagnon d’Evelyne m’a proposé de le tester moi aussi. Cela m’a plu. Evelyne m’a ensuite invitée à venir à une course d’endurance de karting. En juillet dernier, j’ai essayé la Citroën C1. C’était chouette, je suis tombée sous le charme. J’ai ensuite rejoint le team Angels Racing Team dans lequel nous sommes quatre filles: Evelyne et moi ainsi que Ellen Van Mechelen et Laurie de Wolf."

Evelyne François et Margaux Liagre sont les deux pilotes les plus actives actuellement. " Speed4Fun nous loue la voiture qui s’occupe de l’assistance technique et de la stratégie. Speed4Fun, c’est du plaisir et du professionnalisme ", signale Evelyne François.

Objectif le podium

Les anges féminines de la vitesse sont engagées dans le championnat d’endurance de la C1 Racing cup. Elles partagent leur volant avec des hommes. " Il n’y a que six femmes dans ce championnat ."

Chaque course attire en moyenne 40 voitures. " Aux 24 h de Francorchamps, les 80 voitures sont présentes ."

Le championnat a débuté fin mars. " Nous avons terminé troisième du classement dames à Zolder lors de la première course. Nous avons ensuite signé une cinquième place à Zandvoort, toujours en dames. L’année dernière, j’ai eu la chance de monter sur le podium des dames. Mon objectif est de faire toutes les courses avec Margaux. Nous obtiendrions ainsi le même nombre de points. J’aimerais emmener Margaux sur le podium ", signale Evelyne François.

Les deux pilotes seront engagées le week-end prochain aux 12h de Magny-Cours by night. Il y a cinq courses dans le championnat. " Nous voudrions terminer sur le podium dans la catégorie dames ."

Margaux vit une aventure exceptionnelle: " J’ai eu la chance de rencontrer Evelyne. Seule, je n’aurais jamais pu débuter. Je n’aurais jamais imaginé me retrouver pilote en circuit. Evelyne m’a motivée, elle m’a guidée."

La bonne info

Des entraînements sur simulateur de C1

Margaux Liagre et Evelyne François doivent réunir un budget de 10000€ par pilote pour boucler la saison. " En sept ans de course, j’ai obtenu pour la première fois le budget cette année. Nous allons essayer de trouver des fonds pour Margaux de manière à pouvoir finaliser la saison à deux ", indique Evelyne François.

Les entraînements se déroulent de plusieurs manières. " Nous roulons lors des trackdays. Nous nous rendons également au centre de maîtrise du volant à Visé où nous pouvons rouler sur simulateur C1 sur le circuit de notre choix, ou rouler sur une piste mouillée avec une voiture pour apprendre les réflexes à adopter sur sol mouillé. Nous allons une fois par mois à Visé ", indique Margaux Liagre.

Evelyne François est enseignante. " Je fais surtout du coaching scolaire à Bruxelles. " Margaux Liagre est indépendante. " J’importe du café du Vénézuela. Je le vends torréfié ou non."

Angels Racing Team est partenaire de l’association Think Pink engagée dans la lutte contre le cancer du sein. " J’ai perdu ma maman. Nous offrons une expérience originale aux femmes atteintes par ce cancer appelée les "Victorieuses". Nous les emmènerons le 23 août sur le circuit de Mettet ", indique Evelyne.