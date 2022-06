Genappe vise les cinq points ce week-end

Sirault a notamment gagné par trois points (3-13) samedi dernier contre Blicquy. L’équipe de Blicquy se déplace à Genappe ce dimanche. " Nous devons gagner ce match. Nous ne devrions pas avoir trop de difficulté pour nous imposer. L’idéal serait de prendre trois points mais on sait que c’est parfois difficile. On l’a vu la semaine dernière contre Fontaine. Le marquoir a renseigné 10-4 et 40 partout. Si Fontaine avait fait 10-5, nous aurions sans doute été privés du troisième point ."

Au cours de ce match, les Brabançons avaient aligné le jeune Nicolas Dumont, auteur d’une excellente prestation à corde. " J’espère ainsi avoir prouvé que l’on pouvait compter sur moi. Cela fait plaisir de me retrouver sur le terrain ."

Il a été aligné à corde en remplacement de Thomas Leturcq. Ce dernier, lorsqu’il est monté au jeu en remplacement de David Craenembroeck contre Fontaine, a directement frappé deux balles entre les perches. Il devrait normalement retrouver sa place comme titulaire dimanche.

Des décisions conjointes

Lundi, Genappe effectue un difficile déplacement à Œudeghien. " La configuration du ballodrome d’Œudeghien est spéciale. Nous n’avons jamais eu facile là-bas. C’est d’autant plus difficile que les Hennuyers alignent maintenant le jeune Martin Delavallée, libéré (provisoirement) de ses occupations footballistiques. Nous serions satisfaits avec une victoire. Prendre cinq points sur le week-end serait l’idéal ."

Joueurs et membres du comité se sont réunis dimanche après la victoire contre Blicquy. " Jusqu’ici, les joueurs opéraient les changements sans m’en référer. Je suis délégué de l’équipe, j’estime que les décisions doivent être prises conjointement. Cela devrait être le cas dans le futur ", souligne encore Hector Tubiermont.