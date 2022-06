«Donner une belle image du beach soccer belge»

Une délégation belge appréciée par les instances du beach soccer mondial et qui prouve année après année son sérieux. "Nous espérons donner une belle page du beach soccer belge et nous en avons déjà eu la confirmation de la part de la fédération jeudi, ravie de voir que toutes les équipes belges ont respecté les protocoles et rempli leurs tâches administratives."

Avec six équipes envoyées au championnat d’Europe, la délégation belge est une des plus importantes à Nazaré. "Peu de pays peuvent se targuer d’envoyer autant d’équipes à une telle compétition, tout ça en n’ayant pas encore d’équipe nationale. C’est une énorme promotion pour notre sport en Belgique. Une fois de plus, l’Union belge prend conscience de l’importance du beach soccer dans notre pays et ça ne peut qu’être bénéfique pour la suite."

Quelles chances de voir briller les Belges?

À Nazaré, trois équipes (FC Genappe, ES Brainoise et Legend’s) prendront part à l’Euro Winners Challenge alors que la Newteam (une équipe féminine et une équipe masculine) et Vamos Manage défendront notre pays dans la prestigieuse Euro Winners Cup. Mais quelles sont les chances de voir nos représentants briller sur la scène européenne? "Genappe a une belle équipe, est tombé dans une poule accessible et peut espérer décrocher la première place de son groupe, qualificative pour la suite. L’ES Braine a de plus grandes possibilités encore d’y arriver. Par contre, ce sera très compliqué pour Legend’s, tombé dans un groupe très difficile. Mais ce sera une belle expérience."

Et en Euro Winners Cup? "Malheureusement, Vamos Manage est tombé dans le groupe de la mort avec Levante, Sotao et Marseille. Pour la Newteam, il n’y a qu’un gros morceau dans sa poule mais comme les deux premières places sont qualificatives, les chances de poursuivre l’aventure sont réelles."

Côté féminin, la Newteam est également tombée dans le groupe de la mort et doit désormais composer sans Anaelle Wiard, qui a rejoint les rangs de San Javier. "C’était une superbe opportunité pour elle de rejoindre cette Dream Team. Elle va vivre une expérience incroyable, qui sera très bénéfique à la Belgique lorsque l’équipe nationale sera sur les rails."