Deux déplacements pour Tangissart

Lundi soir, Tangissart aura joué six fois en déplacement pour deux matches seulement à domicile. « Cela a l’air de faire beaucoup de déplacements mais à l’issue du premier tour, nous aurons joué quatre fois à domicile et six fois en déplacement. Le deuxième week-end de juin, nous jouons chez nous contre les deux équipes de Pironchamps. Le déséquilibre actuel est dû au déplacement d’un match contre Pironchamps que nous ne pouvions pas jouer chez nous le 15 mai en raison de l’organisation de notre marche Adeps », signale Eddy Corbisier, le président du club.