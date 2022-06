Les frères Fransquet ont signé à Jodoigne

Responsable des transferts de la RAS Jodoigne, Olivier Lallemand vient de frapper un gros coup en faisant signer les frères Fransquet, Émilien et Djibril. "Suite au départ de Carlos Uhia pour Rochefort et, dernièrement, le fait que Dylan Gilson ait décidé à ne pas nous rejoindre pour rester à Bas-Oha pour des raisons professionnelles, on devait étoffer le noyau."